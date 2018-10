A picco Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa USA, con ilche lascia sul terreno il 2,13%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, l'ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 2.728,37 punti. Variazioni negative per il(-1,14%), come l'S&P 100 (-2,1%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-3,09%),(-2,93%) e(-2,67%).Tutte le Blue Chip del Dow Jones. I più forti ribassi si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,82%.In apnea, che arretra del 2,19%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,32%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,31%.Tra i(+3,53%),(+3,39%),(+1,93%) e(+1,90%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -5,73%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,65%.Affonda, con un ribasso del 3,61%.Crolla, con una flessione del 6,17%.