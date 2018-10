Acea entra nel settore della distribuzione del gas

Acea

(Teleborsa) -entra nel settore della distribuzione del gas., attiva nella distribuzione di gas metano nel. Le due società venditrici, che manterranno il 49% del capitale, parteciperanno in sinergia con Acea alla gestione industriale dell'infrastruttura.governa l'intera rete di distribuzione del Comune di Pescara ed è proprietaria di circa la metà della stessa, la restante fa capo al Comune, per un totale di 325 Km di rete e circa 62 mila).Il valore economico dell’operazione, in termini di enterprise value per il 100% della società, è di 17 milioni di euro. Questa, a seguito dell'operazione, verrà consolidata daal 100%, con un contributo all'previsto, su base annua, di circa 1,8 milioni di euro."Con questa operazione diamo inizio a quel percorso, delineato nel nostro piano industriale, che porterà il Gruppo a ricoprire un ruolo significativo in questo importante comparto strategico". E' stato questo il commento di, Amministratore Delegato di Acea.