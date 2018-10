Affitti, canoni in calo nel terzo trimestre dell'anno

(Teleborsa) -a una media di 8,8 euro per metro quadrato. Dunque dopo il rimbalzo registrato nei mesi primaverili, nel terzo trimestre dell'anno arriva una contrazione, che però non tange. Lo rivela il rapporto sugli affitti del marketplace immobiliare(non rilevato il Trentino), con i maggiore decrementi in). Si salvano dal trend negativoche hanno segnato le performance migliori.con una richiesta media che ammonta a 11,4 euro a metro quadro,che si attesta sullo stesso livello di prezzo. Segue lacon i suoi 9,9 euro per metro quadro. Gli affitti più bassi della penisola si trovano inosservano un andamento più lineare e generalmente positivo:Torino (2,9%), Bologna (2,8%) e Napoli (1,2%) si mostrano tra i mercati più dinamici.dopo vari trimestri in rosso.