Commissione Ue: "Obiettivo 32% di energie rinnovabili sui consumi finali entro 2030"

(Teleborsa) - "Nell'ambito dell', compito della Commissione UE è monitorare le politiche di energia rinnovabile degli Stati membri, al fine di verificare se siano sulla buona strada per raggiungere il loro obiettivo nazionale al 2020, e per questo motivo mantienesu questo tema".E' quanto ha. Secondo gli ultimi dati disponibili, la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia ha raggiunto ilnell'Unione europea e"La Commissione europeapresentate per l'anno di riferimento 2015-2016 e su questa base - ha proseguito Cañete - produrrà unae se la quota di energia da fonti rinnovabili scenderà al di sotto della traiettoria indicativa, la Commissione UE agirà conformemente all'articolo 4 della direttiva attraverso meccanismi di cooperazione tra Stati membri. Lo scorso mese di giugno il Consiglio europeo e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'aggiornamento della direttiva sulle energie rinnovabili. Ciò include, tra l'altro, unnel consumo finale di energia entro il 2030. La direttiva promuove inoltre l'e l'apertura volontaria di regimi di sostegno. Inoltre, la proposta della Commissione include, mirante a sostenere la cooperazione transfrontaliera di progetti di generazione di energie rinnovabili. Questo strumento fornirà assistenza tecnica, borse di studio e sovvenzioni per progetti che fanno parte di un meccanismo di cooperazione tra gli Stati membri", ha concluso il Commissario UE all'energia.