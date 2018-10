DEF, via libera di Camera e Senato

(Teleborsa) - Via libera di Camera e Senato alla risoluzione della maggioranza M5S-Lega alla Nota di aggiornamento al DEF che impegna, tra l'altro, il governo a introdurre la, ad avviare ile la In Senato i voti a favore sono stati 161 e i contrari 109 . L'ha approvato invece la risoluzione di maggioranza alla Nota di aggiornamento"Credo che in primavera possano partire sia la riforma della Fornero che il reddito di cittadinanza, perché pensiamo ci vorranno 3 mesi per la questione dei centri per l'impiego, forse un mese in più" - ha detto il"L'intenzione del governo - ha detto ancora Patuanelli - è. Se riusciamo a chiudere tutto è un segnale anche per l'Europa perché il 15 ottobre dobbiamo consegnare la bozza", il Documento programmatico di bilancio atteso da Bruxelles.L'Aula delcon, 107 contrari e 5 astenuti, ha approvato la risoluzione di maggioranza che autorizza il Governo allo. Dopo il via libera del Senato, è arrivato il sì dell'Aula della, 188 contrari e 9 astenuti. Secondo quanto indicato dalla Nota di aggiornamento al DEF, conosciuta come NADEF, il deficit salirà al 2,4% nel 2019, per poi scendere al 2,1% nel 2020 e all'1,8% nel 2021.