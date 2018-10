Di Maio: "Vogliamo restare in Europa e migliorarla"

Facebook

(Teleborsa) - ". Questa è una narrazione che hanno voluto raccontare membri di partiti europei che oggi siedono nelle istituzioni. L'Italia è uno dei Paesi fondatori dell'e renderla più democratica e più solidale". Lo ha detto il Ministro del Lavoro, dello Sviluppo Economico e vicepremierin un video diffuso sunel giorno in cui è arrivato il via libera di Camera e Senato alla risoluzione della maggioranza M5S-Lega alla Nota di aggiornamento al DEF Parlando del "reddito di cittadinanza,ha spiegato:" Funzionerà in Italia come funziona già in Europa. Agli amici europei dico: non diamo soldi a pioggia.. Noi aiutiamo chi cerca un lavoro. Gli consentiremo almeno di vivere in una condizione di povertà relativa che l'Eurostat (l'Ufficio di Statistica europeo ndr). Questa Manovra cambierà il volto all'Italia".