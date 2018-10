L'indice del settore telecomunicazioni in rialzo (+0,71%), giornata euforica per Acotel Group

comparto telecomunicazioni in Italia

EURO STOXX Telecommunications

FTSE Italia Telecommunications

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

Telecom Italia

small-cap

Acotel

(Teleborsa) - Brilla ilnonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dall'Ilha aperto a 10.423,82 in crescita dello 0,71%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue poco mosso scambiando a 279,11, dopo aver avviato la seduta a 278,17.Tra le azioni più importanti dell'indice telecomunicazioni di Milano, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,23% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 2,21% sui valori precedenti.