Wall Street in frazionale ribasso

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,56%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, a 2.769,5 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,09%); poco sotto la parità lo(-0,63%).A scatenare l'ondata di vendite sui mercati, seppur limitata rispetto al tonfo della vigilia, è stata la dura critica del presidente americano Donald Trump nei confronti della Federal Reserve . Il tycoon newyorkese ha definito la Fed "fuori di senno" per voler alzare nuovamente i tassi. La notizia ha fatto schizzare in alto i rendimenti dei Treasury americani, facendo colare a picco Wall Street.Sul fronte macro, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono cresciuti a settembre , per il sesto mese consecutivo, ma meno di quanto previsto dagli analisti. Crescita inattesa, invece, per le richieste di sussidio alla disoccupazione Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,40%),(-1,29%) e(-1,13%) sono tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,07%),(+0,79%) e(+0,72%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,39%.(+4,09%),(+3,51%),(+3,16%) e(+2,50%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,51%.