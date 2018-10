Carburanti, arrivano le nuove etichette Ue per auto e stazioni di rifornimento

(Teleborsa) - Europa unita anche per quanto riguarda il... rifornimento di carburante.entra in vigore lache obbliga di apporreledefinito nella norma EN 16942.Lo scopo, come spiega un comunicato congiunto di diverse associazioni del settore automobilistico e petrolifero, è quello di permettere ai conducenti dei veicoli diLa direttiva richiede che levengano applicateL’aspetto dei bollini cambia a seconda del tipo di carburante: la, mentre quella dellee laLedalla norma sono invece ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli; autovetture; veicoli commerciali leggeri e pesanti; autobus. Sui veicoli le etichette si troveranno in prossimità del tappo o dello sportello del serbatoio e sul manuale d’uso e manutenzione. Sui modelli più recenti potranno anche trovarsi nel manuale elettronico incluso nel sistema di infotainment del veicolo.Per quanto riguarda la, le etichette compariranno sia sul distributore di carburante che sulla pistola della pompa per l’erogazione di benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC), gas naturale liquefatto (GNL),idrogeno (H2).