Effervescente il settore costruzioni a Milano (+2,53%), exploit di Astaldi

indice del settore costruzioni italiano

EURO STOXX Construction & Materials

FTSE Italia Construction & Materials

comparto costruzioni europeo

listino principale

Buzzi Unicem

media capitalizzazione

Carel Industries

Cementir

FTSE Italia Star

small-cap

Astaldi

Trevi

Panariagroup

(Teleborsa) - Slancio per l'che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'Ilavvia a quota 28.018,77, con un miglioramento di 697,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole ilche scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 398,19, dopo un avvio a 400.Nel, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,67%.Tra i titoli adell'indice costruzioni, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,06%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 3,67%.Tra ledi Milano, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 5,04%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,83%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,61%.