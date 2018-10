Genova non perderà il business cantieristico e crocieristico

(Teleborsa) -, che costituisce una linfa per l'economia del capoluogo ligure, a causa dei gravi disagi provocati dal crollo del ponte Morandi , ha confermato infatti il suo, dove attualmente impiega 900 persone per la cantieristica navale.Lo ha ribadito ieri il patron di MSC,, nel corso di un incontro presso l'Autorità portuale di Genova a Palazzo San Giorgio, dove è intervenuto anche il sindaco Marco Bucci. "La nostra intenzione è di continuare a crescere", ha detto l'armatore di MSC, aggiungendo "abbiamo 9 navi in costruzione più altre 4, raddoppieremo la flotta e i passeggeri e questo vuol dire anche gli scali.Aponte ha parlato anche del periodo seguito alla tragedia del Ponte, affermando che lasulla viabilità e sul ripristino di condizioni di normalità "ha fatto sì' che noi, come altri, siamo potuti restare nel porto di Genova" e che questaper la città, altrimenti gli operatori portuali se ne sarebbero andati.