I treni Pop e Rock fanno tappa a Trieste in concomitanza con la Barcolata

"Presentiamo ai cittadini di trieste i nuovi gioielli per i pendolari di questo Paese", ha affermato Orazio Iacono, AD di Trenitalia, in una intervista rilasciata a Teleborsa, ricordando che i treni sono progettati attorno alle esigenze dei pendolari, che costituisce la priorità del gruppo ferroviario. Il numero uno della compagnia ha poi spiegato che i primi treni arriveranno in Emilia Romagna, la prima regione ad aver firmato il Contratto di servizio, nella primavera del 2019.

(Teleborsa) - I treni(Gruppo FS Italiane) sbarcano inper l'#lamusicastacambiando, che ha portato i due modelli a dimensione reale dei convogli dedicati ai pendolari in tour per tutte le più importanti piazze d'Italia.Il Villaggio Trenitalia è stato allestito nella, ha sottolineato il, ringraziando Trenitalia di aver fatto tappa a Trieste in concomitanza dell'avvio del, la più grande regata velica al mondo che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste nella seconda domenica di ottobre.A presentare i nuovi treni Pop e Rock al Sindaco di Trieste,e al Presidente della Regione FVG,, i vertici del gruppo,, Amministratore Delegato di Trenitalia, e, Consigliere di Amministrazione del Gruppo FS Italiane.La tappa di Trieste ha un significato particolare, giacché si tratta dellae del porto più importante per il petrolio. Una città che vanta una movimentazione di bencon l'aspirazione di arrivare a 13-14 mila econ la Terza corsia dell'Autostrada Serenissima, con un il collegamento all'aeroporto, la riqualificazione della stazione e la collaborazione con le Ferrovie per le Frecce.Il, attraverso la controllata Trenitalia, è fortemente impegnato nel, sul quale scommette con unne sono l'esempio concreto: sono parte della nuova flotta di oltre 600 convogli per il trasporto pendolare e rappresentano lain atto che punta a. Inizieranno a circolare a partirenelle regioni italiane che hanno sottoscritto con Trenitalia nuovi Contratti di Servizio di lunga durata e si aggiungeranno ai Vivalto, Jazz e Swing che, insieme ai Minuetto, accompagnano ogni giorno 1,5 milioni di italiani a scuola, a lavoro e nei loro viaggi per svago.- anche alle persone a mobilità ridotta e con disabilità - i nuovi treni per i pendolari sono attualmente in costruzione negli stabilimenti italiani diche si sono aggiudicate la fornitura al termine di una gara internazionale. I primi esemplari stanno già effettuando leper l’omologazione sullo speciale circuito ferroviario di(Repubblica Ceca).Ilè anche la regione che detiene ile quella che. Lo ha confermato il governatore Fedriga, in una intervista rilasciata a Teleborsa, sottolineando che ", perché vuol dire agevolare i cittadini e diminuire l'impatto ambientale". Negli ultimi anni l'amministrazione regionale ha investito molto sia nel parco mezzi, per agevolare i cittadini, sia nel trasporto merci, per, ha spiegato Fedriga, ricordando che oggi ilè unperché rappresenta il- E' il più grande della flotta: a doppio piano, composto da cinque carrozze, lungo 136 metri e largo 2,8, ha una capacità complessiva di 656 passeggeri e può raggiungere una velocità di 160 km/h. La sua peculiarità è la capienza: consente prestazioni uniche sul mercato in termini di capacità di trasporto per unità di lunghezza, e consumi ridottissimi a passeggero/chilometro (-30% rispetto ai più recenti veicoli circolanti in Italia).- Fa parte della famiglia Coradia Stream di Alstom e viaggerà a una velocità massima di 160 km/h, potendo ospitare circa 530 persone, con oltre 300 posti a sedere nella versione a 4 casse, e circa 400, con 200 sedute in quella a 3 casse. È flessibile negli allestimenti interni, adattabili alle diverse esigenze del territorio, più sicuro grazie a evoluti sistemi di videosorveglianza, più sostenibile e molto green, nella riduzione dei consumi e nella quasi completa riciclabilità dei materiali usati, più accessibile anche alle persone a mobilità ridotta e con disabilità.