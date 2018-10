JP Morgan, buona la prima

JP Morgan

(Teleborsa) - Si apre ufficialmente la nuova stagione delle trimestrali per la Corporate America. Ad inaugurarla è il colosso finanziario, che ha riportato nel periodo un, in crescita rispetto ai 6,7 miliardi (o 1,76 USD/azione) dello stesso periodo dell'anno precedente e, che erano per 2,25 dollari ad azione.a 27,8 miliardi di dollari, puredi 27,4 miliardi, spinti dal miglioramento di tutte le principali aree di business e dai maggiori tassi sugli interessi, che hanno generato introiti in amento del 7% a 14,1 miliardi di dollari (14 miliardi le stime).L'unica posta in calo è quella deiA livello patrimoniale, ilè migliorato al 14% rispetto all'11% del terzo trimestre del 2017.