L'Europa archivia in rosso. Giù anche Piazza Affari

(Teleborsa) -, mentre la borsa di New York continua a guadagnare terreno, con loche avanza dell'1,11%. L'Italia rimane sorvegliata speciale con la sua Manovra. Oggi 12 ottobre, sono arrivati nuovi moniti alla sulla Legge di Bilancio. L'ennesimo appunto al Governo è arrivato dal: "la Manovra dell'Italia sta andando in direzione opposta rispetto a quanto suggerito dal Alha fatto ecoil Presidente della BCE,che ha avvertito l'Italia: " aumentare il deficit è sbagliato ".Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,159. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,47%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,90%, a 71,61 dollari per barile.Sui livelli della vigilia loche si mantiene oltre i 300 punti a 305 punti base. Il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,54%.senza spuntiche scivola dello 0,13%. Stessa intonazioneche segna un calo dello 0,16%. In caloche cede lo 0,20%.Il listino milanese archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,52%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata mercoledì scorso. Sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità ilche si ferma a 21.265 punti. Positivo il(+0,82%), come il FTSE Italia Star (1,1%).Risultato positivo aper i settori(+2,95%),(+2,53%) e(+1,77%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,74%),(-1,17%) e(-1,16%).di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 3,08%. Brilla, con un forte incremento (+2,67%). Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,76%. Buoni spunti suche mostra un ampio vantaggio dell'1%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute suche ha terminato le contrattazioni a -2,39%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,89%.scende dell'1,50%. Calo deciso perche segna un -1,33%.di Milano,(+5,06%),(+4,66%),(+4,06%) e(+3,67%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,49%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,76%. Soffreche evidenzia una perdita dell'1,27%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,21%.