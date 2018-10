Piazza Affari in denaro con l'Europa. Rimbalza Banca Carige

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, sulla scia dell'andamento al rialzo delle borse asiatiche galvanizzate dal dato sul surplus commerciale della Cina con gli Stati Uniti.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,16. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,52%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) avanza a 71,98 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a 300 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,53%.avanza dell'1,26%, sostanzialmente tonica, che registra una plusvalenza dello 0,44%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,93%.(+2,08%),(+1,76%) e(+1,50%) in buona luce sul listino milanese.di Milano, troviamo(+2,47%),(+2,15%),(+2,09%) e(+2,03%).di Milano,(+5,78%),(+3,40%),(+3,15%) e(+2,94%)., dopo aver aperto la porta a possibili aggregazioni