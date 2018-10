Studenti in piazza, in Italia costi per studiare insostenibili

(Teleborsa) -che hanno manifestato per ricordare che in Italia iche ignora i loro problemi e non prevede maggiori risorse per il diritto allo studio ne' per la qualità della formazione o per la ricerca.Il problema di fondo è chePer il sindacato della scuolarimane un mistero il perché si debba introdurre il numero chiuso. Quello che è certo - sottolinea il sindacato - invece,, che nell'ultimo periodo hanno raggiunto livelli record. Mentre le borse di studio rivolte agli studenti meritevoli o non abbienti sono ridotte ai minimi termini, tanto che in, grazie ad un finanziamento annuo di due miliardi di euro, risultano mediamente dieci volte più alte. Come se non bastasse,il finanziamento pubblico all'Università è stato ridotto del 17%. Proprio mentre i professori che vanno in pensione non sono sostituiti.Per il sindacato Anief, da sempre vicino ai giovani e al precariato, il problema non è capire se effettivamente i tagli da circa 100 milioni di euro, in arrivo con la legge di bilancio, verranno effettivamente riutilizzati per il settore: il vero problema è che nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza, collegata alla manovra di fine anno ed approvato ieri 11 ottobre dall'Aula della Camera , non risultano investimenti per quello che l’attualedel cambiamento aveva considerato uno dei settori più importanti da risollevare.