Wall Street festeggia la earning season. Bene i titoli tech

Citigroup

Wells Fargo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

finanziario

utilities

Visa

Apple

Microsoft

Nike

Travelers Company

Ctrip.Com International

Activision Blizzard

Intuit

Take-Two Interactive Software

Mylan

(Teleborsa) - Prosegue tonica la borsa di Wall Street che si rialza dopo le cadute dei giorni scorsi. Ad alimentare l'ottimismo tra gli investitori sono i conti migliori delle attese degli analisti annunciati da JP Morgan che ufficialmente ha dato il via alla stagione delle trimestrali negli Stati Uniti. In focus anche i numeri diTra gli indici statunitensi, ilsi ferma a 25.090,58 punti; piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.738,91 punti. Buona la prestazione del(+1,38%), come l'S&P 100 (0,5%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,69%),(+1,25%) e(+0,93%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,34%) e(-0,62%).Al top tra i(+3,48%),(+1,83%),(+1,68%) e(+1,52%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,08%.Al top tra i, si posizionano(+5,46%),(+4,47%),(+4,13%) e(+4,12%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,67%.