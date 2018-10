Banche, 9 miliardi di crediti in meno per le imprese ad agosto

(Teleborsa) - I dati del sistema bancario italiano rivelano l'erogazione di, mentre si mostraLo rivela uno studio condotto dalper il mese di agosto 2018, in cui si evidenzia che lo stock di, accompagnato da una forte riduzione dei crediti in sofferenza e della raccolta bancaria su base trimestrale ed annuale.è diminuita di 1,7 miliardi tra agosto e settembre 2018. Per quel che riguarda inel mese di agosto sono stati registrati due aumenti e una riduzione sugli otto tassi analizzati, mentre ad agosto 2018ma il risultato dei primi otto mesi è il peggiore degli ultimi 5 anni., che ha visto un. Secondo il Rapporto, nel periodo in esame si è assistito ad unae ad un peggioramento della. Si avrebbe così una crescita cumulata dei primi tre trimestri dell'anno pari all'1,1%, al di sotto della previsione contenuta nella Nota di Aggiornamento al DEF.