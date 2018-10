Buzzi Unicem prosegue il programma di buy back

Buzzi Unicem

(Teleborsa) -ha acquistato, nel periodo compreso tra l'8 e il 12 ottobre 2018, n.ordinarie per un controvalore complessivo di 18.350.391,45 euro.A seguito degli acquisti comunicati oggi, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 12 ottobre 2018 Buzzi Unicem detiene n. 1.969.000 azioni ordinarie e 29.290 azioni di risparmio proprie pari allo 0,97% del capitale sociale.Intanto in Borsa composto ribasso per la società attiva nel settore del cemento, in flessione dell'1,62% sui valori precedenti.