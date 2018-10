Giornata Mondiale dell'Alimentazione, numeri shock in Italia: 2,7 milioni di affamati

(Teleborsa) -e restituiscono un quadro a dir poco. Sonoda mangiare nelle mense dei poveri o con pacchi di auto alimentari. Lo rivela un'analisi Coldiretti divulgata in occasione dellaindetta dalla Fao il 16 ottobre, dalla quale si evidenzia che ad avere problemi per mangiare sono oltre la metà dei- I pacchi alimentari rispondono maggiormente alle aspettative dei nuovi poveri (pensionati, disoccupati, famiglie con bambini) che per vergogna prediligono questa forma di aiuto piuttosto che il consumo di pasti gratuiti nelle strutture caritatevoli. Infatti – spiega la Coldiretti – sono appenasulla base dei dati sugli aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead attraverso dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea).Tra le categorie più deboli degli indigenti – continua la Coldiretti –. E anche