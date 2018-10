L'indice del settore telecomunicazioni effervescente (+1,69%), exploit di Telecom Italia

comparto telecomunicazioni in Italia

EURO STOXX Telecommunications

FTSE Italia Telecommunications

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

listino principale

Telecom Italia

listino milanese

Inwit

(Teleborsa) - Forte rialzo per il, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'Ilha chiuso a quota 10.489,49, in aumento di 174,12 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', ha terminato gli scambi a 277,33, dopo aver esordito a quota 272,96.Nel, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,04%.Tra le medie imprese quotate sul, controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,73%.