Pace fiscale, Salvini: "Andremo fino in fondo"

(Teleborsa) -. Lo ha assicurato il vice Premier e Ministro dell'Interno,, parlando all'assemblea nazionale di Confimi Industria."Sui furbetti nessuna transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona, non continua a condannarla" ha dichiarato il numero uno del Carroccio, aggiungendo: "Mi dicono non si può fare? Ma volere è potere, quindi noi andremo fino in fondo".Il decreto fiscale dovrebbe essere al vaglio del Consiglio dei Ministri convocato per oggi, 15 ottobre, nel pomeriggio