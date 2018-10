Servizi Italia

(Teleborsa) -ha acquistato, nel periodo dall'8 al 12 ottobre 2018, n.(pari allo 0,067% del Capitale Sociale) al prezzo unitario medio di Euro 3,74 per un controvalore complessivo di Euro 80.036,55.A seguito degli acquisti finora effettuati, Servizi Italia S.p.A. detiene n. 167.617 azioni proprie pari a 0,523% del capitale sociale.Nel frattempo in Borsa ottima performance per la società che scambia in rialzo del 3,24%.