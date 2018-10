Sterlina sull'ottovolante. Pesa incertezza Brexit

(Teleborsa) - Avvio di settimana sull'ottovolante per la sterlina, che continua a risentire della Brexit . La valuta britannica viaggia a 1,3154 dollari dopo aver toccato un minimo di 1,31 USD a causa dei nuovi segnali di stallo nelle trattative per il divorzio tra Londra e l'Unione europea Il vertice a sorpresa di ieri si è concluso con un ennesimo nulla di fatto tra le parti a causa soprattutto del dossier dell'Irlanda del Nord, giudicato un "ostacolo vero sulla strada del possibile accordo". Secondo fonti del Governo di Theresa May citate dai media britannici,l'intoppo rimasto su questo punto dopo i colloqui di ieri a Bruxelles rappresenta "un problema significativo" e- una posizione di ultima istanza nel caso in cui non si trovasse la quadra entro la fine del periodo di transizione - se questo fosse destinato a creare un qualunque "confine" con Belfast interno al territorio britannico.