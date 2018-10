Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) -, con; giornata senza slancio anche per l', che rimane a 2.765,24 punti. In lieve ribasso il(-0,59%); pressoché invariato l'(-0,18%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,97%),(+0,68%) e(+0,48%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,99%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,40%),(+1,30%),(+0,95%) e(+0,86%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene un -1,67%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,45%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,07%. Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+3,54%),(+3,10%) e(+2,99%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -6,18%. In apnea, che arretra del 3,65%. Tonfo di, che mostra una caduta del 3,55%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,81%.