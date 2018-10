Andamento positivo per l'indice dei titoli bancari in Italia (+1,12%), giornata euforica per Banca Carige

Comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Iltermina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 8.435,39 in guadagno dell'1,12%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 102,85, dopo aver avviato la seduta a 102.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 2,97%.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,56%.Bene, con un rialzo dell'1,40%.Tra i titoli adel comparto bancario, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 3,00%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 2,12%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,72%.Tra i titoli adell'indice bancario, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 5,66%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,77%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,68%.