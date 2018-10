Concorso straordinario maestri d’infanzia e primaria da 12 mila posti, imminente firma Ministro

(Teleborsa) - Per conoscere chi e come parteciperà al concorso per 12 mila maestri della scuola dell’infanzia e primaria bisognerà attendere davvero poco: stamane il, ha dichiarato pubblicamente, durante un incontro istituzionale in Veneto, cheper l'avvio delle procedure a concorso per i nuovi docenti", perché l’intenzione del Miur è ripartire "da subito con il nuovo reclutamento e anche con altri concorsi per l'accesso al ruolo”.L’, dopo la revisione degli organismi istituzionali preposti, è quindiL’ufficio legale delconferma la sua posizione sull’illegittimità del testo predisposto sino ad oggi ed, pertanto,, ponendosi anche al fianco dei laureati di scienze della formazione primaria i cui anni di tirocinio non sono riconosciuti come servizio, degli educatori il cui titolo di accesso non è riconosciuto e dei docenti che hanno prestato servizio nella scuola paritaria.Il giovane sindacato guidato da, fa sapere inoltre di essere pronto a difendere coloro che hanno svolto il servizio sostegno senza specializzazione qualora non dovesse essere considerato ai fini del punteggio per il posto comune, nonché il servizio prestato per 180 giorni non consecutivi.