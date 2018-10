Exploit dell'indice del settore telecomunicazioni (+2,24%), guizzo positivo per Acotel Group

comparto telecomunicazioni in Italia

(Teleborsa) - Andamento brillante per il, peraltro preannunciato dalla buona performance dell'Ilha aperto a quota 10.568,73, in accelerazione del 2,24% rispetto alla chiusura precedente. In salita anche l'che viaggia a 280,44, dopo che in principio di giornata era a quota 277,4.Tra ledi Piazza Affari dell'indice telecomunicazioni, protagonista, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,24%.Tra leitaliane, brillante rialzo perche lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,43%.Tra le azioni del, prepotente rialzo perche mostra una salita bruciante del 3,50% sui valori precedenti.Compostache cresce di un modesto +0,67%.