Il settore viaggi e intrattenimento brillante (+4,09%), seduta effervescente per Juventus

FNM

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 4,24 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e si posiziona a quota 41.103,45, dopo un esordio a 39.581,62.Tra le azioni del, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 7,88%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 3,59%.Tra le azioni del, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,11%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,97%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,76%.