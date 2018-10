Kepler Cheuvreux taglia il target price su Geox

Geox

(Teleborsa) - Affonda sul mercato, che soffre con un calo del 3,60%.A pesare sulle azioni contribuisce l'indicazione negativa giunta dagli analisti di Kepler Cheuvreux che hanno tagliato il target price su Geox.Lo scenario su base settimanale dell'rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,842 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,912. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,811.Sempre nel comparto lusso, protagonisti sono, invece, oggiche guadagnano rispettivamente oltre il 6% e quasi il 2%. La prima viene sostenuta dalle attese positive del mercato sulla prossima trimestrale . La seconda beneficia delle dichiarazioni rilasciate dal patron della compagnia del lusso, Diego Della Valle , che ha assicurato "Tod's non è in vendita" semmai "acquistiamo".