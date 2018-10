Piazza Affari accoglie il varo della Manovra. Borse calme dopo recupero Asia

spread

Pirelli

(Teleborsa) -che riaprono i battenti all'insegna dell'ottimismo, grazie alla discreta performance della Borsa di Tokyo ed a dispetto dei te tentennamenti di Wall Street., che è stata approvata ieri sera, 15 ottobre, dal Consiglio dei Ministri , giustodella comunicazione alla UE del DPB (Draft Budgetary Plan). Lo conferma anche la, con un calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,51%.Non tutte le nubi sono svanite all'orizzonte, poiché preoccupano i consueti temi del protezionismo USA e la Brexit, per la soluzione della quale c'è un certo pessimismo in UE Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,157. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,74%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,35%.bene, che segna un +0,3%, piatta, che non evidenzia significative variazioni, ben impostata, che riporta un +0,3%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,25%, portandosi a 21.297 punti. Poco sopra la parità il(+0,43%); sulla parità il(+0,08%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,31%),(+0,69%) e(+0,65%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,80%) e(-0,60%).Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,81%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,67% dopo aver annunciato l'avvio dell'acquisto di una quota di minoranza nella controllata cilena Decolla, con un importante progresso del 2,11%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,62%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,13%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,21%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,06%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,8%.