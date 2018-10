Raggiante la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

informatica

sanitario

telecomunicazioni

United Health

Nike

Visa

Intel

Adobe Systems

Dollar Tree

Biomarin Pharmaceutical

Tesla Motors

Ctrip.Com International

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per Wall Street, con ilin rialzo del 2,17%; sulla stessa linea, in forte aumento lo, che con il suo +2,15% termina a quota 2.809,92 punti. Balza in alto il(+2,94%), come l'S&P 100 (2,1%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+3,02%),(+2,90%) e(+2,34%).Tra i(+4,60%),(+3,33%),(+3,29%) e(+3,17%).(+9,50%),(+6,83%),(+6,60%) e(+6,55%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,64%.