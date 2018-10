Tecnoinvestimenti, approvata riorganizzazione societaria di Visura e controllate

Tecnoinvestimenti

(Teleborsa) -fa sapere che gli organi deliberanti di Visura, società controllata di Tecnoinvestimenti, e delle sue controllate Lextel e ISI (Sviluppo Informatico) hanno approvato i progetti di fusione per incorporazione di queste ultime in Visura.L’operazione si inquadra nell’ambito del processo di semplificazione della struttura societaria del Gruppo Tecnoinvestimenti.Dal momento che le società incorporate sono interamente controllate da Visura S.p.A., la fusione avverrà in forma semplificata e, in particolare, senza concambio e senza aumento di capitale dell’incorporante.La stipula dell’atto di fusione ed il completamento del relativo iter sono previsti entro la fine del 2018.La fusione sulla base delle previsioni e dei piani attualmente definiti, non modificherà in modo sostanziale i risultati economici e finanziari previsionali del Gruppo Tecnoinvestimenti.