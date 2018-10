Abbott Laboratories annuncia i conti del terzo trimestre

Abbott Laboratories

(Teleborsa) -scivola alla Borsa dicon un calo dell'1,61%. A dare il via alle vendite sul titolo iche vedono un utile in linea con le aspettative, ma prospettive di profitto per il 2018 riviste al ribasso. Il Gruppo ha visto l'diminuire a 563 milioni di dollari (32 centesimi per azione) rispetto ai 603 milioni (34 centesimi per azione) dello stesso periodo dello scorso anno.Ilè aumentato del 12,6% a 7,7 miliardi dai 6,83 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. Battute le attese degli analisti ferme a 7,65 miliardi di dollari.si aspetta ora per il 2018 un EPS da operazioni continue compreso tra gli 1,33 -1,35 dollari, rispetto alle precedente guidance compresa in una forchetta tra gli 1,34 - 1,40 dollari.