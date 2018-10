Contratto Integrativo sulla mobilità, Anief chiede al MIUR di partecipare al tavolo

(Teleborsa) -, a cuiel) 2016/18 prossimo alla scadenza. L'esclusione del sindacato della scuola Anief che attende la certificazione della rappresentatività e intende contemplare il diritto al lavoro insieme a quello alla famiglia potrebbe perpetrare l'illegittimità di diverse norme già censurate dai Tribunali.ha stabilito che il nuovosulla mobilità avrà validità triennale (2019/20, 2020/21, 2021/22): sarebbe un grande esercizio di democrazia, da parte dell'amministrazione e delle Organizzazioni Sindacali, attendere la certificazione della rappresentatività sindacale per il triennio 19-21, prima di avviare una nuova contrattazione o coinvolgere comunque– che tutti sanno esser divenuta rappresentativa fin dai primi incontri", ha dichiaratopresidente nazionale del giovane sindacato."Le sentenze ottenute dai nostri legali – commenta- confermano che il Contratto Integrativo sulla mobilità non ha finora rispettato e tutelato la professionalità acquisita dai lavoratori durante il periodo (spesso lunghissimo) di precariato, ponendo in essere un'evidente discriminazione in barba ai principi costituzionali e a quelli dettati dalla normativa europea. Le sentenze dei tribunali non servono soltanto a tutelare un diritto del singolo ricorrente ma a dare delle indicazioni all’amministrazione e alle parti sociali su come interpretare le nuove regole", conclude il Presidente