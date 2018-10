Due gestori per gli aeroporti siciliani: Musumeci ne discute con Tajani

(Teleborsa) - La questione relativa alla gestione degli aeroporti siciliani approda a, dove il presidente della Regione Sicilia,, si è recato per incontrare il presidente del Parlamento europeo,i.Tra i temi discussi nel corso del colloquio i due interlocutori hanno toccato il proposito di arrivare a unificare gli aeroporti siciliani affidandoli a due sole società di gestione.Sotto la giurisdizione di Palermo ricadrebbero il, con la garanzia per le due isole del Mediterraneo di continuità territoriale per quanto concerne le tariffe.Sul fronte ovest Catania controllerebbe anche Comiso. La convinzione della politica è che i due gruppi societari possano esercitare meglio le azioni finalizzate allo sviluppo delle rotte e alla promozione turistica e non solo della Sicilia.