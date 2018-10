Ethiopian Airlines riprende i voli per Mogadiscio

(Teleborsa) -ha annunciato la ripresa dei voli per, in, a partire dal 2 novembre 2018.I voli consentiranno alle comunità somale presenti nelle Americhe, in Europa, in Asia, in Medio Oriente, in Europa e in Africa di recarsi in patria attraverso Addis Abeba, grazie alla rete globale di Ethiopian Airlines che comprende oltre 116 destinazioni internazionali.Il collegamento con Mogadiscio prevede inizialmente tre voli settimanali fino a prevedere nel breve e medio termine anche più voli giornalieri. La flotta di Ethiopian Airlines è composta da Airbus A350, Boeing 787-8, Boeing 787-9, Boeing 777-300ER, Boeing 777-200LR, Boeing 777-200 Freighter, Bombardier Q-400, tutti con classe Business ed Economy, con una età media di cinque anni.