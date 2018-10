Il ruolo "sociale" della stazione. Gruppo FS e rete ONDS per la lotta al disagio

(Teleborsa) - La, già centro culturale e di aggregazione, diventa ilper l'assistenza ai bisognosi,di spazi concessi ad uso gratuito per le politiche sociali, 26 mila persone prese in carico dagli assistenti sociali.Sono questi alcuni, frutto di una collaborazione delcon la rete ONDS e l'ausilio di Enti locali, ANCI ed associazioni di volontariato. Il Rapporto è stato illustrato oggi daled introdotto dalParlando della crescita dei Centri di assistenza istituiti presso le principali stazioni italiane sin dai primi anni del nuovo Millennio, il Presidente Castelli ha sottolineato che con la rete ONDS c'è "un, che continua a crescere, un" che dà una misura dell'attenzione riservata dalle FS alle politiche sociali.Presente anche il, ha definito l'ONDS una sorta di, ricordando che "non solo risponde al disagio sociale, ma tenta anche di intervenire per prevenirlo"., ha spiegato cheda operatori e volontari a favore di persone emarginate presso gli, che hanno registrato una. "E' come se le stazioni, soprattutto le grandi, rappresentassero un porto franco dalle mancanze e dalle solitudini delle città", ha spiegato Radicchi, aggiungendo che in una società in movimento anche i Centri di accoglienza devono "reinventarsi" ed interpretare i cambiamenti, offrendo "soluzioni nuove ed alternative".La politica diprende le mosse, quando si è iniziato a parlare di bilancio sociale, ma il primo Report sulla Responsabilità Sociale d'Impresa prende le mosse nel 2001. La formalizzazione di un'attività che risale addirittura al 1987 con l'apertura del primo(Stazione Termini). Lo ha spiegato il Presidente Castelli, che ha fatto anche un doveroso richiamo alOggi, le politiche sociali del gruppo FS Italiane si declinano in numerosissime iniziative, non solo iche forniscono(una porta aperta senza richiesta di documenti o altre formalità) edai bisognosi, ma anche una serie di, per rilanciare il ruolo della stazione come nucleo centrale della città e luogo di aggregazione.Nascono così, attraverso spazi dedicati in bendislocate in tutta italia, concessi ad uso gratuito ad Enti locali ed associazioni pere molto altro.che si sostanzia nel recupero di infrastrutture, ad esempio iche vengono trasformati in, itinerari per godere della bellezza dell'ambiente e della natura del territorio.Ed ancora raccolte fondi come la consuetaed il, che quest'anno ha raccolto 330 mila euro tramite la distribuzione di cioccolata sui treni con un piccolo "contributo di solidarietà".