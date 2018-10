Iren acquista 48% di SETA

IREN

(Teleborsa) -, società facente parte del Gruppo, ha perfezionato l’operazione di acquisizione da SMC Smaltimenti controllati - società del Gruppo Waste Italia - di un ramo di azienda costituito dalla partecipazione del 48,85% del capitale sociale della Società Ecologica Territorio Ambiente (SETA) e delle attività di chiusura e gestione post mortem della discarica di Chivasso 0.nel territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale Rifiuti (ATO-R), Sub Ambito Bacino 16, con un bacino di 228 mila abitanti serviti, ed è controllata al 51,15% da alcuni Comuni facenti parte del Consorzio di Bacino 16 (siti nell’area a nord di Torino), sia direttamente per il 32,37% e sia indirettamente per il tramite dell’ente consortile stesso che ne detiene il 18,78%. La società è affidataria per un periodo di 15 anni a decorrere dal 27/11/2014 del servizio integrato di raccolta dei rifiuti urbani nell’ambito del Bacino 16 (Provincia di Torino).L’operazione è avvenuta al temine di un percorso che ha visto IREN Ambiente manifestare il proprio interesse all’acquisizione del ramo di azienda nell’ambito di una procedura di concordato preventivo richiesta da SMC S.r.l. ed avviata presso il Tribunale di Milano nello scorso mese di luglio.Ildel ramo di azienda è stato pari a. SETA ha realizzato nel 2017 ricavi per circa 36,3 milioni di euro e un Ebitda di circa 6 milioni di euro con oltre 230 dipendenti. I rifiuti raccolti sono stati pari a circa 90 Kton/anno.