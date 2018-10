Manovra, da banche e assicurazioni coperture per oltre 4 miliardi di euro

(Teleborsa) - Flat tax ma non per tutti. Almeno, non perNel documento programmatico di bilancio approvato dal CdM lo scorso 15 ottobre è stato calcolato che lIn particolare, per leè stata. La riduzione del valore dei crediti e di altre attività legata ai nupvi principi contabili IFRS9 sarà inoltre spalmata in 10 anni.Secondo fonti interne a Palazzo Chigi, inoltre, gli interessi passivi deducibili saranno pari all'86% del totale e non più il 100%.Lesubiranno invece un. Tale aliquota salirà al 90% nel 2020 e al 100% l'anno successivo.La bozza del documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e il testo completo sarà presentato al Parlamento italiano entro sabato.