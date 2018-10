Povertà, Italia prima in Europa per numero di persone a rischio

(Teleborsa) - Preoccupano i dati sulla povertà diffusi dall', secondo i qualiSi tratta dell'aumento maggiore di rischio (+3,4 punti percentuali) dopo la Grecia. Guardando alla percentuale delle persone a rischio rispetto alla popolazione, l'Italia scende al quinto posto, dietro Bulgaria (38,9%), Romania (35,7%), Grecia (34,8%) e Lituania (29,6%).Il vicepremierha definito questi dati "", sottolineando che "con la Manovra del Popolo finalmente interveniamo sul dramma della povertà, che non può più essere trascurato come è stato fatto finora, visto che i poveri sono aumentati in maniera esponenziale. Questi dati - prosegue il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - provano come le politiche seguite dai precedenti governi e avallate o imposte dalla Ue siano state devastanti per il nostro Paese. Tutto quello che è contenuto nella manovra è necessario per gli italiani ed è esattamente il contrario di quello che hanno fatto gli altri governi che hanno pensato solo ai privilegi di pochi, soliti, noti".