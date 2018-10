Tamburi acquista azioni proprie

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) -ha acquistato il giorno 12 ottobre 2018 n.ad un prezzo medio ponderato di, per un controvalore di 400.162,58 euro. Si precisa pertanto che alla data del 12 ottobre 2018 la società detiene n. 5.245.009 azioni proprie (pari al 3,190% del capitale sociale).Oggi la seduta in Borsa si è chiusa con un aggressivo ribasso per l'investment-merchant bank indipendente, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,82%.