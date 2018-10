CNH Industrial al convegno internazionale delle Macchine e attrezzature per costruzioni

CNH Industrial

(Teleborsa) -puntando i riflettori sulle. Si è riunito a Roma ildel(CECE), l’associazione di categoria che riunisce tutti gli attori privati (associazioni nazionali, case costruttrici, imprese edili) e quelli pubblici (rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali) che operano. Un comparto che, tra impieghi diretti e indiretti, daTra questi,, il marchio del gruppodedicato alla costruzione di macchine movimento terra., Brand President di CASE e New Holland Construction - altra multinazionale della scuderia CNH operante nel medesimo settore di CASE - nonché membro del Group Executive Council di CNH Industrial,, soffermandosi in particolare sullae sull’esigenza di fornireGöransson ha dichiarato: "Tra i tanti settori industriali, quello delle macchine che operano all’interno dei cantieri, nelle cave o sulle nostre strade non è immediatamente associato ai concetti d’innovazione e sostenibilità. Nulla di più sbagliato:, come la gestione telematica e le soluzioni che consentono di migliorare le prestazioni e aumentare la produttività attraverso il perfezionamento delle lavorazioni in cantiere (machine control). Inoltre, la continua attenzione a diminuire i consumi viaggia di pari passo con la, testimoniando i notevoli sforzi di tutti i costruttori, con CASE in prima linea, per produrre macchine sempre più efficienti e amiche dell’ambiente in cui operiamo".