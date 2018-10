Forte calo del mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

telecomunicazioni

informatica

beni industriali

Caterpillar

Visa

Home Depot

IBM

Activision Blizzard

Ctrip.Com International

Workday

Take-Two Interactive Software

(Teleborsa) -, con ilche arretra dell'1,75%. Male anche l'scivolato a 2.759,88 punti. In netto peggioramento il(-2,55%), come l'S&P 100 (-1,8%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista troviamo i comparti(-2,38%),(-2,27%) e(-2,18%).per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa. I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con un -4,46%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,87%. In caduta libera, che affonda del 2,69%. Pesante, che segna una discesa di ben -2,63 punti percentuali.per tutti i titoli del Nasdaq 100, che si sono mossi in territorio negativo. Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -7,78%. Seduta drammatica per, che crolla del 6,51%. Sensibili perdite per, in calo del 5,62%. In apnea, che arretra del 5,34%.