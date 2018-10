Strada dei Parchi, Toninelli: standard di sicurezza inadeguati

(Teleborsa) - Ancora aperta la querelle tra) e).Sulla situazione in cui versano le autostrade, il ministro, al Question Time ha dichiarato che "il decadimento manutentivo riscontrato, associato all'incremento dei carichi di esercizio rispetto all'epoca di costruzione, è tale da non poter dimostrare il raggiungimento di adeguati standard di sicurezza con il regolare transito di circolazione", questo sulla base della verifica straordinaria dello stato delle autostrade da parte del'ufficio ispettivo territoriale competente richiesta dal ministro. In particolare sarebbe necessaria una"particolare attenzione" nella "regolamentazione del transito dei veicoli pesanti", specialmente su 8 viadotti "che, come dimostrato nelle verifiche di sicurezza, inducono sollecitazioni critiche specialmente agli impalcati e alle solette".Sul crollo del ponte a, Toninelli ha assicurato che "il Governo ha provveduto, nella prima fase dell’emergenza, ad assegnare una nuova casa a 100, e ad attribuire alle residue 160 un il contributo autonomo di sistemazione che varia da 600 a 900 euro a seconda della composizione familiare. Inoltre, con emendamento governativo approvato in Commissione martedì scorso alla Camera, è stata prevista l’erogazione di 2.025,50 euro per metro quadro per ciascun immobile interessato, a cui si aggiungono l’indennità speciale pari a 45 mila euro e l’indennità per l’improvviso sgombero pari a 36 mila euro".Quanto alleaventi sede operativa nella cosiddetta "zona rossa", sarà riconosciuta "un'indennità pari a 1.300 euro a metro quadro per le aree coperte e 325 euro a metro quadro per le aree scoperte. Sarà anche prevista una misura indennitaria per ristorare le imprese dalla perdita delle attrezzature, dei materiali aziendali e per rifondere le spese sostenute per il recupero delle apparecchiature e per il trasferimento in un'altra area della città metropolitana di Genova".