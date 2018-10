USA, richieste sussidi disoccupazione in calo

(Teleborsa) - Diminuiscono lenella settimana al 13 ottobre.(riviste da 214.000). Le attese degli analisti erano per un calo fino a 211.000 unità.- in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano -, 2.000 unità in più rispetto alla settimana precedente.La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 6 ottobre,, 13.000 unità in meno rispetto alla settimana precedente. Le stime di consensus erano per 1.665.000 unità.