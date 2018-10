Wall Street cede alle vendite

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in rosso per la, che accusa una flessione dell'1,27% sul; sulla stessa linea, loha perso l'1,44%, terminando la seduta a 2.768,78 punti. Pesante il(-2,23%), come l'S&P 100 (-1,5%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-2,11%),(-2,02%) e(-1,84%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+1,30%) e(+0,56%). Le, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,93%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,63%. Affonda, con un ribasso del 2,56%.Crolla, con una flessione del 2,34%., con un aumento dell'1,10% Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,29%.su, che soffre un decremento del 6,27%. Giornata no perche registra un ribasso del 4,97%. In caloche lascia sul parterre il 4,93%.