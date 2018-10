Wall Street in lieve calo dopo le Minute della Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni industriali

telecomunicazioni

informatica

Cisco Systems

Caterpillar

Apple

IBM

Visa

Sirius XM Radio

Western Digital

T-Mobile Us

Walgreens Boots Alliance

Activision Blizzard

Vertex Pharmaceuticals

Analog Devices

Netease

(Teleborsa) -, dopo la pubblicazione delle Minute della Fed che confermano l'intenzione di un graduale aumento dei tassi d'interesse., l'scambia sotto i livelli della vigilia a 2.793,14 punti. Variazioni negative per il(-0,81%), come l'S&P 100 (-0,6%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. I settori(-1,05%),(-1,01%) e(-0,81%) sono tra i più venduti.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,54%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-2,83%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,43%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,10%. Tentenna, che cede lo 0,91%.Tra i(+1,52%),(+0,84%),(+0,77%) e(+0,59%). I più forti ribassi, invece, si verificano su-5,74%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,43%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,93%. In caduta libera, che affonda del 3,72%.