ADR, anche quest'anno la Festa del Cinema di Roma inizia a Fiumicino

(Teleborsa) - L’aeroporto diventa vetrina della manifestazione cinematografica della Capitale, grazie alla, con l’La breve pellicola è stata realizzata dagli studenti dell’Università degli studi Roma Tre e dell’istituto DAMS di Roma nell’ambito di un progetto coordinato dalla Cattedra di Cinema, Televisione e Fotografia. Il risultato finale sarà proposto nell’insolita sala cinema allestita in aeroporto, per intrattenere i viaggiatori di Fiumicino. ADR ha inoltre messo, nell’area arrivi dei Terminal 1 e 3, presieduti da personale della manifestazione, per dare il primo benvenuto nella Capitale.Anche questa partnership rientra nel piano di iniziative che Aeroporti di Roma ha avviato per, sempre più vetrina culturale dei principali spettacoli e manifestazioni artistiche in programma sulla Capitale.