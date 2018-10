Effervescente l'indice delle aziende sanitarie (+2,21%), giornata euforica per Amplifon

comparto sanitario italiano

EURO STOXX Health Care

FTSE Italia Health Care

comparto sanitario dell'Area Euro

Recordati

mid-cap

Amplifon

(Teleborsa) - Slancio per ilche non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'Ilavvia a quota 144.171,17, con un miglioramento di 3.198,47 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole ilche scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 787,79, dopo un avvio a 790,22.Tra le azioni più importanti dell'indice sanitario di Milano, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,82%.Tra leitaliane, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 4,06%.